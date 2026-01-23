Medaglia d’onore ad Alfa Bresciani Fu internato nei lager nazisti

Alfa Bresciani, cittadino di Pietrasanta, ha ricevuto una medaglia d’onore per il suo coraggio e la sua testimonianza, avendo vissuto l’esperienza dell’internamento nei lager nazisti. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza di preservare la memoria storica e onorare chi ha affrontato momenti difficili nel passato. Un gesto che rinnova l’impegno a ricordare e valorizzare le storie di resistenza e resilienza.

Ancora un prestigioso riconoscimento per un cittadino di Pietrasanta nel segno della storia e della memoria. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la medaglia d'onore ad Alfa Bresciani, noto disegnatore e scultore scomparso nel 2005 a 90 anni, internato due volte nei campi di concetramento nazisti e liberato grazie agli alleati. Classe 1914, Bresciani fu un caporale della 95^ compagnia Marconisti del Genio militare di Bologna (VI corpo d'Armata) oltre che scultore nel laboratorio di marmo del padre, in via del Marzocco. Attività che dovette sospendere a causa della guerra.

