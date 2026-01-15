Il racconto di Cice Memorie del sergente Rizzieri Antonello internato militare nei lager nazisti
Il 16 aprile 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume di Marta Cecchin.«Cice è il sesto di otto fratelli. Tutti vengono richiamati al fronte. Cice. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
