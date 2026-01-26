Chi è Tom Homan lo ‘zar delle frontiere’ di Trump che toglie i bambini alle famiglie di immigrati

Tom Homan è stato un dirigente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante l’amministrazione Trump, noto per le sue posizioni dure in materia di immigrazione. Spesso associato a politiche restrittive, Homan ha avuto un ruolo chiave nelle operazioni di contrasto all’immigrazione irregolare e nelle controversie legate alle procedure di deportazione. La sua figura è stata al centro di discussioni pubbliche e politiche sul tema dell’immigrazione negli Stati Uniti.

New York, 26 gennaio 2026 – Sembrano caduti nel vuoto gli appelli del governatore Tim Walz e del sindaco di Minneapolis Jacob Frey, che chiedevano a Donald Trump il ritiro degli agenti dell'Ice dopo la morte dell'infermiere Alex Pretti. Per tutta risposta il presidente statunitense ha deciso di inviare in Minnesota il suo 'zar delle frontiere' Tom Homan. "Non è stato coinvolto in quell'area, ma la conosce e gli piacciono molte delle persone lì – ha spiegato su Truth il tycoon dando l'annuncio –. Tom è duro ma giusto e riferirà direttamente a me". Eppure, questa mattina, in un'intervista telefonica di cinque minuti al Wall Street Journal, l'inquilino della Casa Bianca aveva anche aperto a un cambio di passo.

