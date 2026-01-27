Lorenzo Barone, giovane umbro, ha attraversato l’Atlantico a remi in un mese, un’impresa che evidenzia il forte legame tra Africa e Amazzonia. Questa sfida estrema ha come obiettivo principale sensibilizzare sul tema ambientale e sulla connessione tra continenti, portando all’attenzione del pubblico un esempio di determinazione e rispetto per il pianeta.

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, Lorenzo Barone ha completato una delle sfide più estreme che un essere umano possa affrontare: la traversata dell’oceano Atlantico a bordo di una barca a remi, senza vela e senza motore. Il giovane avventuriero, 28 anni, originario di San Gemini in provincia di Terni, è sbarcato nei pressi di Kourou, una cittadina della Guyana Francese, dopo 37 giorni di navigazione in completa solitudine. Il viaggio era iniziato il 19 dicembre dalle coste della Mauritania. Con una piccola imbarcazione spinta unicamente dalla forza delle braccia, Barone ha affrontato migliaia di chilometri di oceano aperto, sfidando correnti, onde e le insidie dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Lorenzo Barone, il 28enne umbro che ha remato per un mese attraverso l’Atlantico per raccontare il legame tra Africa e Amazzonia

Un viaggio in barca a remi tra Mauritania e Guyana Francese, attraversando l’oceano in solitaria per 37 giorni.

Lorenzo Barone ha attraversato l’oceano, dalla Mauritania alla Guyana Francese, in barca a remi.

