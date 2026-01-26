Dall’Africa all’Amazzonia a remi il viaggio di Lorenzo Barone | Ho vissuto l’oceano fino all’ultima goccia

Da lanazione.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Barone ha attraversato l’oceano, dalla Mauritania alla Guyana Francese, in barca a remi. In trentasette giorni di solitudine, senza connessione e affrontando onde di quattro metri e correnti impegnative, ha vissuto un’esperienza di resistenza e determinazione. Un viaggio che ha messo alla prova il suo spirito e la sua capacità di adattamento, lasciando un segno indelebile nel suo percorso personale.

Terni, 26 gennaio 2026 – Dalla Mauritania alla Guyana Francese in barca a remi. Trentasette giorni di navigazione in solitaria, senza connessione internet, sfidando anche onde alte 4 metri, le correnti, e l'incubo del mal di mare. Solo lui e l’acqua dell’Oceano Atlantico che gli è passata “sotto e sopra, dalla prima all’ultima goccia”. Il viaggiatore umbro Lorenzo Barone, 28 anni, non voleva solo riuscirci, ma voleva riuscirci vivo. All’arrivo affida le sue prime parole ai social, dove conta un seguito da centinaia di migliaia di follower che lo accompagna passo passo nelle sue avventure sempre più estreme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dall8217africa all8217amazzonia a remi il viaggio di lorenzo barone ho vissuto l8217oceano fino all8217ultima goccia

© Lanazione.it - Dall’Africa all’Amazzonia a remi, il viaggio di Lorenzo Barone: “Ho vissuto l’oceano fino all’ultima goccia”

Approfondimenti su dall africa

Ha attraversato l’Oceano Atlantico con una barca a remi: l’ultima impresa di Lorenzo Barone

Lorenzo Barone, giovane di San Gemini, in provincia di Terni, ha recentemente completato un’impresa significativa: ha attraversato l’Oceano Atlantico a remi.

Lorenzo Barone è partito per il suo nuovo incredibile viaggio: dal Sahara alle Ande attraversando tutto l’oceano Atlantico con una barca a remi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su dall africa

Argomenti discussi: Addio a don Paolo Gariglio, il prete volante che amava i giovani; Dalla Marca all'Amazzonia: Ats, Piave servizi e Savno insieme per la sostenibilità; Dalla costa della Mauritania fino alle foci dell’Amazzonia: terminata l’avventura di Lorenzo Barone; Addio a don Paolo Gariglio, guida per generazioni di giovani e figura simbolo della diocesi torinese.

Dall’Africa all’India, le vere vittime chiedono giustiziaArriveranno in Amazzonia da continenti che bruciano, si allagano o si svuotano. Dall’Africa che perde fino al 5% del proprio Pil annuale a causa di disastri climatici, all’India che affronta la ... repubblica.it

Dall’Amazzonia al Senegal scoppia l’emergenza mercurioL’estrazione illegale di oro in Perù, spinta dal prezzo dell’oro che ha superato i 3 mila dollari l’oncia, ha innescato una crisi sanitaria e ambientale di proporzioni devastanti. Le recenti ... repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.