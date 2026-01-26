Dall’Africa all’Amazzonia a remi il viaggio di Lorenzo Barone | Ho vissuto l’oceano fino all’ultima goccia

Lorenzo Barone ha attraversato l’oceano, dalla Mauritania alla Guyana Francese, in barca a remi. In trentasette giorni di solitudine, senza connessione e affrontando onde di quattro metri e correnti impegnative, ha vissuto un’esperienza di resistenza e determinazione. Un viaggio che ha messo alla prova il suo spirito e la sua capacità di adattamento, lasciando un segno indelebile nel suo percorso personale.

Terni, 26 gennaio 2026 – Dalla Mauritania alla Guyana Francese in barca a remi. Trentasette giorni di navigazione in solitaria, senza connessione internet, sfidando anche onde alte 4 metri, le correnti, e l'incubo del mal di mare. Solo lui e l'acqua dell'Oceano Atlantico che gli è passata "sotto e sopra, dalla prima all'ultima goccia". Il viaggiatore umbro Lorenzo Barone, 28 anni, non voleva solo riuscirci, ma voleva riuscirci vivo. All'arrivo affida le sue prime parole ai social, dove conta un seguito da centinaia di migliaia di follower che lo accompagna passo passo nelle sue avventure sempre più estreme.

