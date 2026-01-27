Dall’Africa all’Amazzonia a remi Il viaggio di Lorenzo Barone | | Non riesco ancora a stare in piedi

Un viaggio in barca a remi tra Mauritania e Guyana Francese, attraversando l’oceano in solitaria per 37 giorni. Lorenzo Barone ha affrontato sfide estreme, tra onde alte e correnti forti, senza connessione internet. Un’avventura che mette alla prova resistenza e determinazione, raccontata con sobrietà e attenzione ai dettagli di un’impresa unica nel suo genere.

Dalla Mauritania alla Guyana Francese in barca a remi. Trentasette giorni di navigazione in solitaria, senza connessione internet, sfidando anche onde alte 4 metri, le correnti, e l'incubo del mal di mare. Solo lui e l'acqua dell'Oceano Atlantico che gli è passata "sotto e sopra, dalla prima all'ultima goccia". Il viaggiatore umbro Lorenzo Barone, 28 anni, non voleva solo riuscirci, ma voleva riuscirci vivo. All'arrivo affida le sue prime parole ai social, dove conta un seguito da centinaia di migliaia di follower che lo accompagna passo passo nelle sue avventure sempre più estreme. Barone, come sta? "Sabato notte ho raggiunto la terraferma in Guyana Francese dopo 37 giorni in mare.

