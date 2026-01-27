In questo articolo si chiariscono i legami familiari di Luisa Ranieri, affrontando il suo rapporto con il padre e il patrigno. Verranno forniti dettagli accurati e verificati, per offrire una panoramica chiara e precisa sulla sua famiglia e sulle persone che l’hanno accompagnata nel corso della vita.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» L’attrice non è figlia di Massimo Ranieri né di Claudio Ranieri: ecco cosa sappiamo sul suo rapporto con il padre e il patrigno. La figlia di Massimo Ranieri si chiama Cristiana Calone.Massimo Ranieri, il cui vero nome è Giovanni Calone, è nato nel 1951 ed è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani, scomparsa il 27 maggio 2015.Dal loro rapporto è nata Cristiana Calone il 6 luglio 1971, riconosciuta ufficialmente dal padre solo nel 1995. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari

Approfondimenti su Luisa Ranieri

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Luisa Ranieri

Argomenti discussi: Chi era Enrico, il papà di Stefano De Martino: ex ballerino, il premio alla carriera, il bar Stella; Stefano De Martino, chi era il padre Enrico; Chi sono e cosa fanno Adelaide e Davide, i fratelli di Stefano De Martino; Il Papa ai giornalisti: Siate voce di chi disarma i cuori dall'odio e dal fanatismo.

Chi è Graziano Rossi, il padre di Valentino ex pilota: la carriera, l'incidente tragico e la guerra in tribunaleChi è Graziano Rossi, il padre di Valentino campione di motociclismo: la carriera, gli esordi, l'incidente in pista e le altre vicende che hanno portato al conflitto in tribunale ... sport.virgilio.it

Graziano Rossi, chi è il padre di ValentinoGraziano Rossi è il padre di Valentino Rossi, accanto al campione sin dai suoi esordi e colui che gli ha trasmesso la passione per le moto e la velocità. I due hanno avuto sempre un legame fortissimo, ... dilei.it

Luisa Ranieri nella fiction La Preside. È promossa o bocciata per voi Siamo arrivati quasi alla fine di questa serie che ha ottenuto un grande successo su Rai 1, come vi è sembrata l’attrice napoletana nei panni della preside Eugenia Carfora - facebook.com facebook

! #LaPreside di Luisa Ranieri continua a stravincere con oltre 4.225.000 spettatori e il 25% di share su Rai 1, nella competitiva serata del lunedì e senza chiudere dopo la mezzanotte. La preside più amata d’Italia è lei. #AscoltiTv x.com