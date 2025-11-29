Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri ci raccontano il loro nuovo film e come passano le Feste | Natale senza Babbo è su Prime ed è per tutta la famiglia
Cosa succederebbe se Babbo Natale mollasse tutto e sparisse? È da questa domanda spiazzante che parte Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia disponibile su Prime Video con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri. Che, nel video che vedete qui sopra, abbiamo intervistato in esclusiva. Diretto da Stefano Cipani e scritto da Michela Andreozzi, Natale senza Babbo vede nel cast anche Diego Abatantuono, Caterina Murino (è la Befana), Valentina Romani (è santa Lucia), la stessa Andreozzi e Angela Finocchiaro. La trama di Natale senza Babbo. La storia parte quando Nicola, alias Babbo Natale, nel pieno di una crisi esistenziale decide di prendersi una pausa e scompare all’improvviso. 🔗 Leggi su Amica.it
