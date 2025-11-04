Irene Pivetti, ex presidente della Camera, parla del presunto vitalizio e della sua nuova vita dopo i processi. Ecco chi sono oggi i suoi figli, Ludovica e Federico. Leggi anche: Il dramma di Irene Pivetti, ecco cosa fa oggi dopo aver mangiato alla Caritas: rischia il carcere Una vita di vertigini e di risalite, quella di Irene Pivetti, che oggi a 62 anni può dire di aver conosciuto tanto il potere quanto la caduta. Eletta presidente della Camera nel 1994, a soli 31 anni, fu la più giovane nella storia della Repubblica, simbolo di una politica rinnovata e di un’Italia che guardava al futuro. Poi, il crollo: processi, accuse, difficoltà economiche e un isolamento che l’ha segnata profondamente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tutta la verità sul vitalizio di Irene Pivetti e sui figli oggi: chi sono e chi è il loro padre?