Mauro Mengali è il marito di Antonella Bucci, con cui ha collaborato nella band O.R.O. e dal quale ha avuto un figlio. In un’intervista, Mengali ha spiegato di aver scelto di uscire da un momento difficile della sua vita, preferendo un percorso di consapevolezza e rinascita. La sua storia si intreccia con quella della famiglia, mostrando un impegno condiviso e valori di sincerità.

Antonella Bucci ha collaborato con la band degli O.R.O., gruppo in cui c’è il compagno Mauro Mengali, l’uomo che ama da una vita e che la regalato uno splendido figlio. Antonella Bucci conferma di aver preso con consapevolezza la sua decisione di tralasciare la carriera, proprio per dedicare le sue energie alla famiglia. “Fu una mia scelta quella di uscire da un vortice che mi stava schiacciando e che non mi rendeva felice. Ho scelto e ho voluto fortemente la famiglia”, ha detto Antonella Bucci parlando della sua famiglia. Tornando al compagno Mauro Mengali, come dicevamo, fa anche lui parte del mondo della musica, dato che è un musicista e produttore discografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Antonella Bucci, Mauro Mengali: “Fu una mia scelta quella di uscire da un vortice che mi stava schiacciando”

Approfondimenti su Antonella Bucci

Ultime notizie su Antonella Bucci

