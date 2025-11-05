La mia carriera di ballerino professionista si è interrotta quando avevo 25 anni Mi telefona la mia fidanzata e mi dice che è incinta di Stefano Da allora quella del ballerino da attività principale è diventato un hobby
A 61 anni, Enrico De Martino, ballerino napoletano e padre di Stefano, conduttore di Affari tuoi, riceve il Premio Salerno Danza alla carriera. Un riconoscimento che arriva dopo una vita trascorsa tra palcoscenico e sacrifici. Tra cui quello più importante: aver rinunciato alla sua grande passione, la danza, quando ha saputo che stava per diventare padre. Stefano De Martino, irriverente testimonial di bellezza per i capelli X Leggi anche › Gerry Scotti batte (ogni sera) Stefano De Martino: la guerra degli ascolti infiamma l’autunno tv Enrico De Martino: «Per Stefano rinunciai alla danza». Dietro quel premio, infatti, c’è anche una scelta di vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
