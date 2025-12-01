Benedetta Porcaroli | Sto tentando di uscire dalla mia comfort zone da ciò che mi rassicura Ma cerco di non tradire la bambina che è dentro di me

L'attrice è protagonista del film di Carolina Cavalli Il rapimento di Arabella, con cui a vinto il premio come Miglior interprete femminile nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Benedetta Porcaroli: «Sto tentando di uscire dalla mia comfort zone, da ciò che mi rassicura. Ma cerco di non tradire la bambina che è dentro di me»

Scopri altri approfondimenti

Un amore che sembra andare a gonfie vele Benedetta Porcaroli racconta la storia con Riccardo Scamarcio - facebook.com Vai su Facebook

Benedetta Porcaroli e il legame con Riccardo Scamarcio: «La storia più lunga della mia vita, siamo felici» Vai su X

Riccardo Scamarcio, compagno di Benedetta Porcaroli/ “18 anni di differenza ma non li sentiamo” - Riccardo Scamarcio, compagno di Benedetta Porcaroli: i due stanno insieme dal 2021, quando hanno lavorato insieme sul set di un film ... Scrive ilsussidiario.net

Benedetta Porcaroli innamoratissima di Scamarcio: la storia con l’attore è la più importante della sua vita - Ospite a Verissimo Benedetta Porcaroli si è lasciata andare: l'attrice parla della storia con Scamarcio con occhi a cuore. Scrive milano.cityrumors.it

Chi sono gli ex fidanzati di Benedetta Porcaroli/ Da Michele Alhaique a Pietro Castellitto - Chi sono gli ex fidanzati di Benedetta Porcaroli: la frequentazione con Pietro Castellitto e ancora prima la storia con il collega Michele Alhaique ... Da ilsussidiario.net

Benedetta Porcaroli e l’amore per Riccardo Scamarcio: “La storia più lunga della mia vita” - ChatGPT ha detto: Ecco una versione in stile articolo giornalistico, chiara, scorrevole e adatta alla pubblicazione: Benedetta Porcaroli e l’amore per Riccardo Scamarcio: “La storia più lunga della mi ... Secondo statoquotidiano.it

Porcaroli, 'cerco di crescere allontanandomi da me stessa' - "Piano piano sto cercando di crescere, allontanarmi dalle cose che mi rassicurano, le zone dove andrei in automatico. Scrive msn.com

Benedetta Porcaroli a Venezia, perché Riccardo Scamarcio non è con lei - Benedetta Porcaroli è arrivata in Laguna per presentare Il rapimento di Arabella, film di Carolina Cavalli che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 nella sezione Orizzonti. Secondo dilei.it