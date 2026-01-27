Che cos’è il braccialetto che è stato intimato a Sinner e Alcaraz di non usare agli Australian Open

Il braccialetto Whoop ha attirato l’attenzione durante gli ultimi giorni dell’Australian Open, diventando oggetto di discussione. Si tratta di un dispositivo indossabile che monitora parametri vitali e prestazioni sportive. La sua diffusione tra i tennisti ha suscitato curiosità, anche in relazione alle restrizioni imposte ai giocatori come Sinner e Alcaraz. In questa guida, spieghiamo cos’è e quale ruolo ha nel contesto sportivo.

Negli ultimi giorni dell' Australian Open l'attenzione mediatica non si è concentrata solo sui risultati in campo, ma anche su un accessorio diventato improvvisamente protagonista: il braccialetto Whoop. Il fitness tracker, molto diffuso tra gli atleti professionisti, è finito al centro delle polemiche dopo i richiami ufficiali a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, tutti costretti a toglierlo prima di scendere in campo. Il Whoop è un dispositivo tecnologico pensato per monitorare parametri biometrici, come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, sforzo fisico e tempi di recupero.

