Sinner via il ‘braccialetto’ agli Australian Open | E’ vietato lo tolgo

Durante gli Australian Open, Jannik Sinner ha rimosso il braccialetto utilizzato come tracker, in conformità alle regole del torneo. Come anche Carlos Alcaraz, l’azzurro ha ricevuto l’invito a eliminare il dispositivo, considerato vietato durante le competizioni ufficiali. Questa decisione rientra nelle norme che regolano l’utilizzo di strumenti tecnologici per garantire un fair play e la sicurezza degli atleti.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si toglie il braccialetto fuorilegge. L'azzurro, così come Carlos Alcaraz, in campo agli Australian Open è stato invitato a rimuovere il 'tracker' utilizzato per controllare i parametri durante il match. Sinner si è adeguato prima di iniziare il derby con Luciano Darderi negli ottavi di finale. "Ci sono alcuni dati che vorremmo monitorare in campo, non per rilevazioni in tempo reale ma più per quello che si può vedere dopo la partita", spiega il numero 2 del mondo. I dispositivi raccolgono dati relativi al battito cardiaco, ai livelli di glucosio, allo stress muscolare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il braccialetto smart di Alcaraz e Sabalenka è stato vietato agli Australian Open, suscitando le proteste di Whoop, che ha affermato come i dati biometrici non siano sostanze dopanti.

Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha ricevuto un warning, ma Eliot Spizzirri ha dimostrato fair play difendendo il suo avversario.

Sinner, lacrime agli Australian Open: il gesto commuove il pubblico

Sinner, via il 'braccialetto' agli Australian Open: E' vietato, lo tolgoJannik Sinner si toglie il braccialetto fuorilegge. L'azzurro, così come Carlos Alcaraz, in campo agli Australian Open è stato invitato a rimuovere il 'tracker' utilizzato per controllare i parametri ... adnkronos.com

Sinner, Alcaraz e il braccialetto proibito: a cosa serve e perché gli atleti top lo usanoPerché Sinner e Alcaraz hanno dovuto togliersi il braccialetto Whoop agli Australian Open e cosa misura davvero il dispositivo smart che monitora sonno, recupero e prestazioni ... msn.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com