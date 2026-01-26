Durante gli Australian Open, il tennista Carlos Alcaraz ha dovuto rimuovere un braccialetto durante la partita contro Tommy Paul. Si tratta di un dispositivo di monitoraggio chiamato Whoop, che registra dati sulla condizione fisica. La sua presenza era vietata dalle regole del torneo, portando Alcaraz a doverlo togliere prima di proseguire l’incontro.

Il numero uno della classifica Atp Carlos Alcaraz ha dovuto togliere il braccialetto per il rilevamento di alcuni dati sulla sua condizione fisica che portava durante l’ultimo match degli Australian Open contro Tommy Paul. La giudice di gara glielo ha imposto nonostante lo spagnolo lo avesse sempre portato anche nei match precedenti. Il particolare braccialetto portato da Alcaraz è Whoop, dispositivo molto utilizzato dagli atleti professionisti in tutti gli sport, perché permette di rilevare, tramite abbonamento, una serie di dati fisiologici utili per monitorare la reazione del fisico agli sforzi specifici di allenamenti e competizioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Australian Open, Alcaraz con un braccialetto proibito: cos’è Whoop e perché ha dovuto toglierlo

