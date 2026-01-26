Aspettando lo show di Chanel Haute Couture

In attesa dello show di Chanel Haute Couture 2026, Matthieu Blazy torna al Grand Palais di Parigi per presentare la sua collezione. L’evento rappresenta un momento importante nel calendario della moda, con un’anticipazione attraverso trailer e immagini che ne anticipano l’atmosfera e il concept. Un’occasione per osservare l’evoluzione del brand in un contesto storico e prestigioso.

Matthieu Blazy torna al Grand Palais di Parigi per presentare la sua sfilata Haute Couture 2026. Un ritorno simbolico in uno dei luoghi più iconici della moda francese, anticipato da un trailer e una serie di immagini.

