Champions Rosenior | Rispetto Conte il Napoli è una squadra fantastica

Da anteprima24.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le dichiarazioni di Rosenior sul rispetto verso Conte e sulla qualità del Napoli, evidenziando l'importanza della passione trasmessa dall'allenatore e il valore della squadra partenopea nel contesto delle competizioni europee.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Rispetto tantissimo Antonio Conte per l’incredibile carriera e anche perché riesce a trasmettere la sua passione ai giocatori. Ricordo bene quando è stato l’allenatore del Chelsea. Quella squadra era forte in difesa e ha vinto molto”. Liam Rosenior, allenatore del Chelsea conosce il valore del Napoli, ma sa bene che la sua squadra ha tutte le carte in regola per puntare domani a fare risultato pieno. “ Non credo – dice – che i tanti infortuni del Napoli potranno incidere sulla partita. Si tratta di una squadra forte che ha avuto molta sfortuna nelle ultime gare giocate e per questo i risultati non sono stati quelli giusti.🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Approfondimenti su Champions Lega

Calcio Napoli, Conte chiama il Maradona: “È una notte da Champions”. E su Spalletti: “Frase infelice, serve rispetto”

In vista della partita contro il Chelsea, Antonio Conte invita il Napoli a dare il massimo per proseguire il cammino in Champions League.

Rosenior: «Il Napoli è una squadra molto forte, sono stati sfortunati e possono ancora passare il turno»

Rosenior, allenatore del Chelsea, ha commentato la sfida di Champions contro il Napoli, sottolineando la forza della squadra partenopea e la loro sfortuna recente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Champions Lega

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea: Rosenior in conferenza stampa | DIRETTA VIDEO; Amazon, Napoli-Chelsea sarà l'ultima partita del girone di Champions in esclusiva.

champions rosenior rispetto conteLa conferenza di RoseniorVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it

champions rosenior rispetto conteChelsea, Rosenior: Il Napoli è forte, clima speciale. Conte è clamorosoIl Chelsea si appresta a disputare la gara di Champions League contro il Napoli. Liam Rosenior, tecnico della compagine inglese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dallo stadio Di ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.