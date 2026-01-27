Calcio Napoli Conte chiama il Maradona | È una notte da Champions E su Spalletti | Frase infelice serve rispetto

In vista della partita contro il Chelsea, Antonio Conte invita il Napoli a dare il massimo per proseguire il cammino in Champions League. La sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra e il suo pubblico, richiedendo concentrazione e determinazione. La vittoria potrebbe essere determinante per il proseguimento della competizione europea, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo e di rispetto reciproco tra tutte le parti coinvolte.

Alla vigilia della sfida decisiva contro il Chelsea, Antonio Conte sprona il Calcio Napoli e il suo pubblico: per continuare il cammino europeo serve una vittoria. Tra emergenza infortuni, scelte obbligate e un botta e risposta a distanza, il tecnico salentino chiede compattezza, carattere e rispetto. Il Calcio Napoli arriva all’ultima gara del girone con un solo risultato utile per continuare in Champions League. Conte non nasconde il peso dell’appuntamento e chiama a raccolta l’ambiente: “Dobbiamo essere ottimisti, nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions, siamo arrivati all’ultima partita a giocarci la possibilità di andare avanti”. 🔗 Leggi su 2anews.it

