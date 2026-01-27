Champions League ultima giornata | le italiane si qualificano se…

In questa ultima giornata di Champions League, le squadre italiane hanno ancora la possibilità di qualificarsi, a condizione di ottenere i risultati necessari in novanta minuti di partita. La tensione è alta, e tutto può ancora succedere, rendendo questa fase decisiva per il proseguimento della competizione europea.

Tutto in una sola notte con pochissimo di già deciso alla viglia e il resto da scrivere in novanta minuti ad altissima tensione. Il super mercoledì che chiude la fase a girone della Champions League è stato sperimentato al debutto della scorsa stagione e riproporrà il suo carico di emozioni e colpi di scena anche quest’anno. Tutti contro tutti, senza la possibilità di fare calcoli perché il meccanismo che definisce la differenza reti generale primo e quasi unico criterio in caso di arrivo a pari punti non consente di rilassarsi mai. Ci sarà in gioco qualcosa in praticamente tutte le partite (in contemporanea). 🔗 Leggi su Panorama.it

