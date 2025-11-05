Errani Paolini si qualificano se…Le combinazioni e la situazione di classifica all’ultima giornata

Dare il tutto per tutto. Sarà una partita senza mezze misure quella che affronteranno oggi Jasmine Paolini e Sara Errani nella fase a gironi delle WTA Finals 2025 a Riad (Arabia Saudita). Le azzurre, sconfitte nella seconda sfida del “ Martina Navratilova Group ” dalla coppia formata dalla taipanese Su-Wei Hisieh e dalla letton e Jelena Ostapenko, vanno in cerca del successo contro il duo composto dalla russa Veronica Kudermetova e dalla belga Elise Mertens. Sarà un match da dentro o fuori per via della situazione nel raggruppamento, in quanto i due doppi coinvolti hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini si qualificano se…Le combinazioni e la situazione di classifica all’ultima giornata

Argomenti simili trattati di recente

Paolini fuori dalle Wta Finals: sconfitta con Gauff. Resta in corsa in doppio con Errani, ma con l'incognita salute - facebook.com Vai su Facebook

#Errani- #Paolini diretta #WtaFinals: azzurre ko nel doppio, vincono Hsieh/Ostapenko. Tennis oggi LIVE - X Vai su X

Errani/Paolini si qualificano se…Le combinazioni e la situazione di classifica all’ultima giornata - Sarà una partita senza mezze misure quella che affronteranno oggi Jasmine Paolini e Sara Errani nella fase a gironi delle WTA ... Si legge su oasport.it

Dove vedere Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens alle Wta Finals di Riad in tv e streaming - L’ultima gara del girone nel doppio delle Wta Finals tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova/Elise Mertens si potrà vedere in chiaro su SuperTennis. corriere.it scrive

Errani-Paolini inarrestabili: vincono a Pechino, ora sono prime nella Race - La coppia azzurra, già consolidata e affermata nel corso di questi anni, ha vinto il WTA 1000 di Pechino contro Kato e Stollar, con i parziali di ... Riporta ilfattoquotidiano.it