Calendario punti e differenza reti | le italiane di Champions League si qualificano se…

La fase a gironi della Champions League si avvicina alla conclusione. In soli due incontri, le squadre italiane devono ottenere i risultati necessari per qualificarsi agli ottavi o evitare la eliminazione. Il calendario, i punti e la differenza reti sono fattori chiave che determinano il destino delle squadre, influenzando la loro presenza nella fase successiva o il ritorno a casa. Ecco cosa occorre sapere per capire le chance delle italiane in questa fase cruciale.

La fase a girone della Champions League entra nel vivo. Centottanta minuti condensati in una settimana, decisivi per stabilire che saluterà la compagnia fino a marzo, chiudendo tra le magnifiche otto, chi dovrà fare gli straordinari in un playoff ricco di trappole e chi, invece, chiuderà qui la sua avventura. Due giornate in cui ogni ribaltone sarà possibile, come ha insegnato la scorsa stagione con il debutto del nuovo format: basti pensare che a 180 minuti dalla conclusione il Psg, poi trionfatore a Monaco di Baviera, era più fuori che dentro. L’Italia sogna di fare en plein come un anno fa, portare avanti almeno agli spareggi di febbraio tutte e quattro le squadre. 🔗 Leggi su Panorama.it

