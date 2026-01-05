Champions League la Sir è già partita per la Spagna | mercoledì c' è Las Palmas
La Sir Sicoma Monini Perugia è già in viaggio verso la Spagna, in vista della partita di Champions League contro Las Palmas di mercoledì. La competizione riprende con turni ravvicinati, richiedendo alle squadre un impegno continuo e senza soste. Dopo l'ultimo impegno, i biancorossi sono partiti subito, pronti a confrontarsi con una nuova sfida europea in un calendario denso di impegni.
Si torna a giocare ogni tre giorni, con tutte le conseguenze che questo comporta. La conseguenza è che la Sir Sicoma Monini Perugia, poche ore dopo l'ultimo impegno agonistico, è già in viaggio.Nemmeno il tempo di godersi il 3-1 ai danni di Milano che la truppa bianconera questa mattina si è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
