Champions League la Sir è già partita per la Spagna | mercoledì c' è Las Palmas

La Sir Sicoma Monini Perugia è già in viaggio verso la Spagna, in vista della partita di Champions League contro Las Palmas di mercoledì. La competizione riprende con turni ravvicinati, richiedendo alle squadre un impegno continuo e senza soste. Dopo l'ultimo impegno, i biancorossi sono partiti subito, pronti a confrontarsi con una nuova sfida europea in un calendario denso di impegni.

