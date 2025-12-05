Atalanta domani sera a Verona per infilare la quarta vittoria consecutiva con Palladino

Bergamo, 5 dicembre 2025 – Domani sera l ’Atalanta  punta al poker di vittorie consecutive. Dopo il 3-0 di Francoforte, il 2-0 alla Fiorentina e il facile 4-0 al Genoa mercoledì in Coppa Italia, domani sera i nerazzurri sono di scena al Bentegodi, alle 20.45, contro un Verona in crisi totale.  Scaligeri ultimi con sei punti, senza nessuna vittoria e decimati da assenze pesantissime, con fuori tutti i titolari a centrocampo ovvero l’ex Gagliardini squalificato e i vari Bradaric, Serdar e Suslov  indisponibili. Atalanta's Honest Ahanor scores the goal 4-0 during the Coppa Italia soccer match Atalanta BC vs Genoa CFC at New Balance Arena in Bergamo, Italy, 3 December 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

