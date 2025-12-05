Atalanta domani sera a Verona per infilare la quarta vittoria consecutiva con Palladino

Bergamo, 5 dicembre 2025 – Domani sera l ’Atalanta punta al poker di vittorie consecutive. Dopo il 3-0 di Francoforte, il 2-0 alla Fiorentina e il facile 4-0 al Genoa mercoledì in Coppa Italia, domani sera i nerazzurri sono di scena al Bentegodi, alle 20.45, contro un Verona in crisi totale. Scaligeri ultimi con sei punti, senza nessuna vittoria e decimati da assenze pesantissime, con fuori tutti i titolari a centrocampo ovvero l’ex Gagliardini squalificato e i vari Bradaric, Serdar e Suslov indisponibili. Atalanta's Honest Ahanor scores the goal 4-0 during the Coppa Italia soccer match Atalanta BC vs Genoa CFC at New Balance Arena in Bergamo, Italy, 3 December 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta domani sera a Verona per infilare la quarta vittoria consecutiva con Palladino

Approfondisci con queste news

Coppa Italia, ai quarti per ora di sicuro c'è solo Atalanta-Juventus. Domani Bologna-Parma e Lazio-Milan. L'Inter aspetta la vincente di Roma-Torino in programma il 13 gennaio. Napoli vs Fiorentina o Como Vai su X

La Juve è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Domani altre tre sfide: Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, cura Palladino. Vittorie e gol a raffica - Dopo l’esordio complicato a Napoli, per la Dea tre successi senza mai subire reti. Secondo ilgiorno.it

A Verona arbitra Mariani - 45 in casa dell’ Hellas Verona per la quattordicesima giornata del campionato di serie A. Si legge su calcioatalanta.it

Atalanta già al lavoro: sabato c’è la sfida in casa del Verona - Atalanta, subito al lavoro dopo la Coppa: Sulemana si ferma per infortunio, Bakker in ripresa. Scrive calcioatalanta.it

Verona-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming) - Nella 14esima giornata di campionato l'Atalanta fa visita all'Hellas Verona, con l'entusiasmo di una squadra ritrovata dall'arrivo di Palladino sulla panchina. Secondo msn.com

Atalanta, Zappacosta recuperato per Verona. Fuori Sulemana - La squadra di Palladino è alla caccia della quarta vittoria di fila tra campionato e coppe. msn.com scrive

Verona-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi con le seguenti opzioni: DAZN (app e browser), Sky Go (app per i clienti Sky) e ... Segnala msn.com