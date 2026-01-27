Cesena vota per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Di Segni Ucei | Mi ricorda Hitler

In occasione del Giorno della memoria, Cesena valuta l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La proposta suscita reazioni e riflessioni sulla storia e i valori della città, senza enfasi o sensazionalismi. La decisione si inserisce nel contesto del riconoscimento e del rispetto per figure pubbliche coinvolte in temi di attualità e memoria collettiva.

Nel Giorno della memoria, l'ipotesi di una nuova (ennesima) cittadinanza onoraria a Francesca Albanese riaccende gli animi. A Cesena questo giovedì il consiglio comunale voterà sulla mozione presentata da Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra per fare "passi concreti per la pace e cittadinanza onoraria" alla relatrice Onu. Lo hanno annunciato ieri sui social, in cui si legge che "Albanese ha trasformato il dibattito sulla Palestina da semplice confronto politico a analisi giuridica rigorosa", motivo per cui "conferirle la cittadinanza onoraria significa affermare che Cesena riconosce il valore di chi agisce con coraggio per la tutela dei diritti umani e la costruzione di un mondo dalla parte giusta della storia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cesena vota per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Di Segni (Ucei) : "Mi ricorda Hitler" Approfondimenti su Cesena Cittadinanza Salta la cittadinanza onoraria di Firenze a Francesca Albanese Lepore: “Revocare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese non è un’opzione” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cesena Cittadinanza Argomenti discussi: Referendum 22-23 marzo 2026; Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’estero; Referendum costituzionale. La guida per gli elettori all’estero; Cesenatico. Miracoli di vita di mare raccontati tramite gli ex voto conservati all’Abbazia del Monte. Cesena vota per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Di Segni (Ucei) : Mi ricorda HitlerNella settimana in cui si commemorano gli orrori della Shoah, il comune è pronto a fare passi avanti per l'assegnazione del riconoscimento alla relatrice speciale Onu. Rispuntano i malumori nella magg ... ilfoglio.it Cesena discute la cittadinanza a Francesca Albanese, è polemicaÈ polemica a Cesena in vista della discussione, in Consiglio comunale, di una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palesti ... ansa.it La Relatrice ONU Francesca Albanese: Il genocidio di Gaza continua nel silenzio globale mentre il diritto internazionale crolla Durante una conferenza a Londra, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha evidenziato la crescente crisi d - facebook.com facebook Nella prima slide una simpatica Francesca Albanese spiega stizzita che lei non si spende per l’Iran perché si occupa solo di Palestina Nella seconda slide una simpatica Francesca Albanese si spende per il Venezuela spericolandosi in ardite analisi su econo x.com

