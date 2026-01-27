Cesena vota per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Di Segni Ucei | Mi ricorda Hitler

In occasione del Giorno della memoria, Cesena valuta l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La proposta suscita reazioni e riflessioni sulla storia e i valori della città, senza enfasi o sensazionalismi. La decisione si inserisce nel contesto del riconoscimento e del rispetto per figure pubbliche coinvolte in temi di attualità e memoria collettiva.

Nel Giorno della memoria, l'ipotesi di una nuova (ennesima) cittadinanza onoraria a Francesca Albanese riaccende gli animi. A Cesena questo giovedì il consiglio comunale voterà sulla mozione presentata da Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra per fare "passi concreti per la pace e cittadinanza onoraria" alla relatrice Onu. Lo hanno annunciato ieri sui social, in cui si legge che "Albanese ha trasformato il dibattito sulla Palestina da semplice confronto politico a analisi giuridica rigorosa", motivo per cui "conferirle la cittadinanza onoraria significa affermare che Cesena riconosce il valore di chi agisce con coraggio per la tutela dei diritti umani e la costruzione di un mondo dalla parte giusta della storia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

