Lepore | Revocare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese non è un’opzione

Il sindaco ha incontrato il gruppo consiliare del Pd dopo le polemiche e i malumori dei giorni scorsi: “Riconoscimento motivato dal ruolo svolto per la Palestina e l’Onu”. Il Pd con lui: “Basta polemiche strumentali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lepore: “Revocare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese non è un’opzione”

Bravo Lepore! Il sindaco di Bologna rispedisce cortesemente al mittente il suggerimento da parte di Prodi di revocare la cittadinanza onoraria a @FranceskAlbs Francesca Rosano, @Corriere Vai su X

Il padre nobile del Pd consiglia al sindaco Matteo Lepore di revocare il premio alla relatrice Onu sulla Palestina finita nella bufera - facebook.com Vai su Facebook

Lepore, 'revoca cittadinanza ad Albanese non è un'opzione' - "La revoca del provvedimento della cittadinanza a Francesca Albanese non è un'opzione, perché motivata dal ruolo svolto per la Palestina e le Nazioni Unite. Scrive ansa.it

Bologna, il sindaco Lepore replica a Prodi sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: «Io rispetto il Consiglio comunale» - La risposta del sindaco all'ex premier che aveva caldeggiato la revoca dell'onorificenza: «I consigli sono importanti, ma bisogna anche rispettare le assemblee elette dai cittadini». Riporta msn.com

Francesca Albanese, pure Prodi spara a zero sulla relatrice Onu: “No alla cittadinanza a Bologna” - La controversia attorno alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese — relatrice ONU sui Territori palestinesi occupati e figura sempre ... Segnala iltempo.it

Bologna: Prodi chiede di togliere cittadinanza onoraria alla Albanese, Lepore persevera - Politica: A Bologna, sia pure tra molte polemiche, l assemblea comunale ha già votato l onorificenza per la relatrice Onu ... Segnala lapressa.it

Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Prodi chiede la revoca: “Bologna non perseveri”. Il sindaco: “Rispettare il Consiglio comunale” - Botta e risposta (a distanza) dopo lo stop a Firenze al riconoscimento per la relatrice delle Nazioni Unite sui territori occupati della Palestina. Riporta msn.com

Francesca Albanese cittadina onoraria, anzi no: il Pd e la sinistra si spaccano sull’onorificenza per la relatrice Onu - Da Bologna a Firenze, da Torino a Napoli: comuni divisi sul riconoscimento alla relatrice ONU per la Palestina dopo le sue dichiarazioni ... ilfattoquotidiano.it scrive