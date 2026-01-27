Cerca un ricambio per il camper online ma viene truffata | trovato e denunciato il truffatore

Un episodio di truffa online nel Vco ha coinvolto un uomo di 30 anni residente in provincia di Cosenza. Le autorità hanno individuato e denunciato il responsabile, evidenziando l'importanza di fare attenzione nelle transazioni digitali e di affidarsi a canali sicuri. Questo caso sottolinea la necessità di cautela quando si cerca un ricambio per il camper o altri acquisti online.

Un'altra truffa online nel Vco, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 30 anni residente in provincia di Cosenza.Vittima del raggiro, una donna di 56 anni residente a Verbania, che pensava di aver acquistato un pezzo di ricambio per il proprio camper, che però non è mai arrivato.

