Motore di ricambio inesistente | smascherato truffatore del web

Tempo di lettura: 2 minuti I giorni festivi registrano un incremento significativo degli acquisti online e una parallela intensificazione delle truffe informatiche. Anche durante il ponte dell'Immacolata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno incrementato le attività di monitoraggio della rete, contrastando l'anonimato sfruttato da chi tenta di celare condotte illecite dietro inserzioni ingannevoli. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, all'esito di tempestiva attività investigativa, hanno individuato il presunto autore di una truffa, consumata proprio in questi giorni tramite la pubblicazione di un falso annuncio su un sito specializzato.

