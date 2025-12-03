Firenze | coppia truffata minorenne trovato a Santa Maria Novella con 15mila euro di gioielli Denunciato

Truffa a Firenze ai danni di una coppia di cinquantenni. I due sono stati convinti a consegnare a un falso delegato del tribunale gioielli per un valore stimato di 15mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze coppia truffata minorenneGioielli per 15mila euro trovati nella borsa di un minorenne alla stazione - Un giovane truffatore, minorenne, è stato trovato in possesso di gioielli dal valore di 15. Secondo gonews.it

