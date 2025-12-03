Firenze | coppia truffata minorenne trovato a Santa Maria Novella con 15mila euro di gioielli Denunciato
Truffa a Firenze ai danni di una coppia di cinquantenni. I due sono stati convinti a consegnare a un falso delegato del tribunale gioielli per un valore stimato di 15mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
