’Casa Riformista’ debutta un nuovo spazio nel centrosinistra

Nasce a Cento “Casa Riformista”, il nuovo spazio civico e centrista che si propone di unire e rafforzare il centro-sinistra. Già protagonista alle regionali in Toscana e Campania, questa nuova realtà mira a promuovere valori riformisti e dialogo, offrendo una piattaforma di rappresentanza aperta e partecipativa. Un’iniziativa che segna un passo importante nel panorama politico locale e nazionale.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Casa Riformista’, debutta un nuovo spazio nel centrosinistra Debutta a Cento “Casa Riformista”, il nuovo contenitore civico e centrista che ha già raccolto consensi significativi alle regionali in Toscana e Campania. La piattaforma, collocata nell’area del centrosinistra centese, può già contare sull’adesione di Italia Viva e Psi, oltre alla manifestazione di interesse da parte di diversi esponenti civici di rilievo. “Casa Riformista Cento“ intende offrire uno spazio politico riconoscibile agli elettori moderati, riformisti e liberali, a chi non si riconosce negli estremismi né nei populismi, e a chi vuole contribuire a una coalizione larga, competente e capace di governare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Renzi in Irpinia: "Casa Riformista sarà decisiva per la vittoria del centrosinistra in Campania" Leggi anche: PRI: “Con Avanti costruiamo in Campania l’area riformista e moderata del nuovo centrosinistra” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'ambiente bagno si conferma uno spazio centrale della casa Liste d’attesa e diagnostica, Greco chiede numeri chiari alle aziende sanitarie calabresi: Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista–Italia Viva, ha rivolto una serie di interrogativi ai vertici delle Aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Crotone, - facebook.com facebook Antonio Decaro è un ottimo amministratore, un bravo politico e prima di tutto un amico vero. Sarà un ottimo Presidente della Regione Puglia e al suo fianco ci saranno consiglieri di Casa Riformista all’altezza della sfida lanciata da Antonio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.