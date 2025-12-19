’Casa Riformista’ debutta un nuovo spazio nel centrosinistra

Nasce a Cento “Casa Riformista”, il nuovo spazio civico e centrista che si propone di unire e rafforzare il centro-sinistra. Già protagonista alle regionali in Toscana e Campania, questa nuova realtà mira a promuovere valori riformisti e dialogo, offrendo una piattaforma di rappresentanza aperta e partecipativa. Un’iniziativa che segna un passo importante nel panorama politico locale e nazionale.

Debutta a Cento “Casa Riformista”, il nuovo contenitore civico e centrista che ha già raccolto consensi significativi alle regionali in Toscana e Campania. La piattaforma, collocata nell’area del centrosinistra centese, può già contare sull’adesione di Italia Viva e Psi, oltre alla manifestazione di interesse da parte di diversi esponenti civici di rilievo. “Casa Riformista Cento“ intende offrire uno spazio politico riconoscibile agli elettori moderati, riformisti e liberali, a chi non si riconosce negli estremismi né nei populismi, e a chi vuole contribuire a una coalizione larga, competente e capace di governare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

