Basta l'odore dei cibi grassi in gravidanza per aumentare il rischio di obesità nei figli | l'ipotesi in uno studio

Secondo un nuovo studio del Max Planck Institute for Metabolism Research il semplice odore dei cibi grassi in gravidanza potrealterare il metabolismo dei figli, aumentando il rischio di obesità nel tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

