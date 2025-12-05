Vitamina C | uno studio rivela che l’alimentazione migliora la pelle più delle creme

Una ricerca dell’Università di Otago, pubblicata sul Journal of Investigative Dermatology, fornisce prove concrete che l’assunzione alimentare di vitamina C è strettamente correlata alla salute della pelle. Lo studio dimostra che la vitamina C, assorbita attraverso il flusso sanguigno, raggiunge tutti gli strati cutanei, promuovendo la produzione di collagene e accelerando il rinnovamento cellulare, con un effetto potenzialmente superiore a molti sieri e creme topiche costose. Vitamina C: miti da sfatare e verità scientifiche su benefici e dosaggio. Vitamica C per la pelle meglio delle creme. Nel vasto e redditizio mercato della cosmesi, sieri e creme ad alto contenuto di vitamina C rappresentano da anni un pilastro, promettendo effetti anti-age e rinnovanti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

