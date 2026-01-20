Groenlandia | Trump preferisce la guerra? La diretta con Alessandro Orsini

Alle 17, torna l’appuntamento con Sicurezza internazionale, la rubrica di Alessandro Orsini. Questa settimana si discuterà della crisi in Groenlandia, analizzando le posizioni di Donald Trump e le implicazioni geopolitiche. L’approfondimento, intitolato “Groenlandia: Trump preferisce la guerra?”, offre una panoramica chiara e approfondita sulla situazione attuale, fornendo strumenti di comprensione ai lettori interessati alle dinamiche internazionali.

Alle 17 torna l’appuntamento con Sicurezza internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini che approfondirà la crisi in Groenlandia partendo dalla domanda: “Trump preferisce la guerra?” ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismo Ucraina, missili russi sulle infrastrutture energetiche. Aiea: “Colpite sottostazioni fondamentali, Chernobyl senza alimentazione esterna” Lavrov: “Relazioni con l’Italia al punto più basso. I leader Ue vogliono parlare con Mosca? Possono telefonare” Groenlandia, nuovo record di piaggeria di Rutte: “Caro Donald, non vedo l’ora di vederti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: La Groenlandia preferisce la Danimarca agli Stati Uniti, se proprio deve scegliere ora; Gli Usa alla conquista della Groenlandia, non cambiano idea; Groenlandia, Meloni telefona a Trump: Un errore punire con i dazi i Paesi europei; Il mondo questa settimana: Il senso dell'America per la Groenlandia, lo scudo del Golfo per l'Iran, Turchia c….

«La Groenlandia semplicemente non vale il rischio di sabotare lo straordinario momento che Trump ha creato» facebook

Trump posta un fotomontaggio sulla Groenlandia su Truth. La bandiera Usa piantata sul suolo artico, la provocazione del tycoon. #ANSA x.com