L’Ice collaborerà alla sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, confermando il suo ruolo nel garantire un evento sicuro e ben organizzato. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nel panorama della gestione della sicurezza durante le grandi manifestazioni sportive, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel mantenere elevati standard di protezione per atleti e visitatori.

Nuovo capitolo del caso relativo all’impiego dell’ Ice in Italia in occasione di Milano-Cortina 2026. «Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali », ha detto all’ Afp un portavoce dell’agenzia statunitense Immigration and Customs Enforcement, nell’occhio del ciclone per i fatti di Minneapolis. Cosa avevano detto fonti dell’Ambasciata Usa. Nella serata del 26 gennaio, fonti dell’ Ambasciata degli Stati Uniti avevano dichiarato che agenti dell’Ice avrebbero preso parte al dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi invernali, affiancando altri apparati Usa nell’ambito delle attività coordinate dal Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato, precisando che il personale americano avrebbe operato a supporto e che «tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - C’è la conferma: l’Ice «collaborerà alla sicurezza delle Olimpiadi invernali»

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.

