Motta alla Lazio è fatta | c’è il comunicato ufficiale del club biancoceleste La Juventus guadagna questa cifra

La notizia ufficiale conferma l’arrivo di Motta alla Lazio, come annunciato dal club. Un trasferimento che segna un passo importante per la squadra biancoceleste. La Juventus, invece, ha ottenuto una cifra significativa dalla rivendita del portiere, evidenziando l’interesse del mercato per questo ruolo. Questi aggiornamenti sono fondamentali per comprendere le strategie e le evoluzioni delle principali squadre italiane.

Motta alla Lazio, è ufficiale: c’è il comunicato del club biancoceleste. La Juventus guadagna questa cifra sulla rivendita del portiere. La Juventus registra un movimento finanziario positivo grazie alla valorizzazione dei talenti formati nel proprio vivaio, incassando una cifra inaspettata in questa finestra di mercato. L’operazione riguarda Edoardo Motta, che ha compiuto il grande salto approdando ufficialmente alla Lazio. Il club capitolino si è assicurato le prestazioni del portiere prelevandolo a titolo definitivo dalla Reggiana per colmare il vuoto lasciato in rosa da Mandas e preparare il futuro tra i pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Lazio ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Taylor, che entrerà a far parte della rosa come nuovo centrocampista.

Lazio, Motta sui tifosi: Mi hanno colpito. Sono incredibili e molto caldiEdoardo Motta è il nuovo portiere della Lazio. Il classe 2005 arriva a titolo definitivo dalla Reggiana e ricoprirà il ruolo di vice Provedel dopo l'addio di Christos Mandas, ... lalaziosiamonoi.it

Motta alla Lazio, è fatta. E Maldini è sempre più vicinoIl mercato della Lazio torna a muoversi, stavolta in entrata dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi e gli arrivi di Taylor e Ratkov. A Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancocele ... tuttosport.com

Le prime parole da giocatore biancoceleste di Edoardo Motta https://www.sslazio.it/it/video/interviste-23/le-prime-parole-da-giocatore-della-lazio-di-edoardo-motta #WelcomeMotta #AvantiLazio - facebook.com facebook

#Lazio, ecco Edoardo #Motta: l'annuncio ufficiale x.com