CdS – il colloquio con Sarri e gli scenari possibili per il futuro

Il colloquio con Sarri e gli scenari futuri nel calcio sono al centro dell’attenzione. Analizzare le strategie e le prospettive per il team permette di comprendere meglio le sfide e le opportunità che attendono il settore. In questo articolo, aggiorniamo sui temi principali e sui possibili sviluppi, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

2026-01-27 09:11:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: ROMA – Salvare il soldato Romagnoli non è facile. Lotito l'ha stoppato, ora solo Sarri può provare a liberarlo. Lo stesso Sarri che ha definito Alessio «irrinunciabile» costringendo Lotito a bloccare la sua partenza per il Qatar. Romagnoli è finito in un cul-de-sac, fino a ieri non aveva via d'uscita. In mattinata s'è fiondato a Formello per parlare con Sarri, per ribadirgli la volontà di partire. Non si sono registrate nuove posizioni da parte dell' allenatore. Lotito si è esposto pubblicamente e non è tipo da retromarcia.

