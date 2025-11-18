Zirkzee verso il ritorno in Italia? Quali sono i possibili scenari per il futuro dell’olandese

Alfie Zirkzee, giovane attaccante olandese, potrebbe fare ritorno in Italia dopo la sua esperienza in Premier League. Tuttavia, non sarà all'Inter, che attualmente non ha necessità di rinforzare il reparto offensivo, avendo già una linea d'attacco consolidata per i prossimi anni. La Roma, invece, potrebbe essere una destinazione più plausibile, visto che José Mourinho ha spesso cercato soluzioni in attacco e potrebbe chiedere il prestito dell'ex Bologna, con un occhio a una trattativa più concreta in estate.

