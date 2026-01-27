La Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Hirp rappresenta un'evoluzione della moto di serie, con l'omologazione rimossa per offrire prestazioni più elevate. Nato ad Atessa, questo progetto mira a potenziare l’esperienza di guida sulla pista, sfruttando le competenze di un laboratorio dedicato alle emozioni forti. Un esempio di come l’innovazione tecnica possa trasformare le moto da strada in strumenti di pura performance.

Non bastano i 217,5 Cv della Honda CBR1000RR-R Fireblade di serie? Evidentemente no. Ed è proprio da questa sana insoddisfazione che nasce il progetto Hirp, sviluppato ad Atessa, lo stesso luogo dove Honda aveva iniziato a coltivare giovani piloti, e che oggi diventa il laboratorio delle emozioni forti per chi vive la pista sul serio. L'obiettivo è chiaro: eliminare i compromessi dell'omologazione stradale e offrire una Fireblade più semplice, più efficace e soprattutto più godibile tra i cordoli. Il kit Hirp, dal costo di circa 18mila euro, non è un semplice elenco di componenti racing, ma una moto ripensata nel profondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - CBR1000RR-R Fireblade SP Hirp: Honda toglie l'omologazione per amplificare le emozioni

Nel 2024, Honda rinnova la CBR600RR Hirp, un modello che rappresenta la purezza delle supersportive.

È stata inaugurata la nuova bretella stradale che collega la Sp 21 alla Sp 24 ad Isola della Scala.

