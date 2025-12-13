Inaugurata nuova bretella tra la Sp 21 e la Sp 24 a Isola della Scala

È stata inaugurata la nuova bretella stradale che collega la Sp 21 alla Sp 24 ad Isola della Scala. Questo nuovo collegamento migliora la viabilità locale, facilitando gli spostamenti tra Ca’ degli Oppi e Tarmassia, e rappresenta un investimento importante per la rete stradale della zona.

È stata inaugurata la nuova bretella stradale di collegamento tra la Sp 21 e la Sp 24, le due arterie provinciali che servono Isola della Scala provenendo rispettivamente da Ca' degli Oppi e Tarmassia. L'opera rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità locale, con l'obiettivo primario.

