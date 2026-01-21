Honda CBR600RR Hirp | la Supersport è tornata nella sua forma più pura

Nel 2024, Honda rinnova la CBR600RR Hirp, un modello che rappresenta la purezza delle supersportive. Con il suo motore quattro cilindri, ancora conforme alle normative Euro 5+, si distingue in un segmento dominato da motori di diversa configurazione. Questa rinascita sottolinea l’impegno di Honda nel mantenere viva una tradizione di prestazioni e tecnologia, offrendo una moto che unisce affidabilità e passione su strada e in pista.

Nel 2024 Honda ha fatto una scelta controcorrente: riportare in vita la CBR600RR, l'unico quattro cilindri supersportivo ancora omologato Euro 5+ in un mondo dominato da bicilindrici e tre cilindri. Una scelta romantica, ma soprattutto tecnica. A un anno dal ritorno sul mercato, nel 2025 arriva il tassello che completa il disegno: il kit Hirp e il monomarca dedicato, per trasformare la media di Tokyo in una vera arma da pista. La sigla Hirp non è casuale. È un nome che profuma di storia, di giovani piloti cresciuti tra i cordoli e di un progetto che oggi cambia pelle: da scuola racing a pacchetto "pronto gara" pensato per chi vuole correre o semplicemente andare forte in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

HIRP Honda: il supporto ufficiale dedicato a CBR600RR e Fireblade per i track dayAl centro del progetto HIRP ci sono due icone della gamma Honda: la CBR600RR e la CBR1000RR-R Fireblade. Per entrambe, è stato studiato un kit specifico che mira a valorizzarne le prestazioni in pista ... inmoto.it

Honda CBR600RR & 1000RR HIRP: TEST a tutto GAS in pista [VIDEO E GALLERY]Il kit HIRP (Honda Italia Racing Project), non è un semplice kit di accessori, ma il frutto dell'esperienza di Honda maturata sui campi di gara più importanti, dal Mondiale Moto2 al WSSP per la 600, ... moto.it

