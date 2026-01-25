C' è un cavallo imbizzarrito nel parco scatta l' allarme nel Milanese | l' animale poi torna da solo

Nel parco delle Groane, nel Milanese, si è verificato un episodio con un cavallo imbizzarrito, che ha provocato un allarme domenicale. L'animale, dopo aver corso in modo caotico, è tornato spontaneamente al suo stato normale senza incidenti. L'evento ha attirato l'attenzione della comunità locale, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi e di una gestione adeguata degli animali selvatici e domestici presenti nell’area.

Un cavallo imbizzarrito nel parco delle Groane e un sabato pomeriggio decisamente movimentato, con l'allarme scattato in seguito a una segnalazione e poi rientrato.Il caso del cavallo imbizzarrito alle GroaneTutto è iniziato nel pomeriggio di sabato 24 gennaio quando tra Solaro, Cesate e Limbiate.

