Allarme incendio tra Solaro e Limbiate, Vigili del fuoco in forze ma… è il falò di Sant’Antonio.

Nelle vicinanze di Solaro e Limbiate, i Vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un allarme incendio, che si è rivelato essere in realtà il tradizionale falò di Sant’Antonio. L’intervento tempestivo ha consentito di chiarire la situazione e di garantire la sicurezza dei residenti, senza ulteriori conseguenze.

Arrivo in forze dei Vigili del fuoco tra Solaro e Limbiate per un allarme incendio, ma è il falò di Sant’Antonio. Situazione curiosa ieri sera, venerdì 16 gennaio, all’oratorio della Parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo, dove poco prima delle 20 è scattato un allarme incendio che ha fatto convergere sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco. Ma l’incendio, per fortuna, non c’era. O meglio, c’era il fuoco ma era programmato e sotto controllo: si trattava del tradizionale falò di Sant’Antonio, anticipato di un giorno, rispetto alla ricorrenza del 17 gennaio. L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone: dopo un momento di preghiera, c’è stata la benedizione e l’accensione del falò legato alla tradizione del santo protettore degli animali e della vita agricola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

