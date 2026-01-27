Cassano su Allegri | Bugia gravissima a Thiago Silva Gli ha detto che …

In questo articolo si analizza la possibile trattativa tra Milan e Thiago Silva, con particolare attenzione alle affermazioni di Cassano su Allegri. Si approfondiscono i dettagli delle differenze di vedute tra i protagonisti e le implicazioni di queste dichiarazioni sul mercato e sulla storia del club. Un approfondimento dedicato a chi desidera comprendere meglio le dinamiche dietro le scelte tecniche e le voci di mercato.

Antonio Cassano ha continuato ad attaccare Massimiliano Allegri durante l'ultima live su 'YouTube' di 'Viva el Futbol' (qui le sue parole). Non solo campo e prestazione, l'ex attaccante del Milan ha parlato ancora una volta del mancato ritorno di Thiago Silva, che ha scelto di legarsi al Porto (qui le notizie che Cassano aveva detto sul difensore brasiliano). "Lui aveva detto che stavamo cercando un attaccante. Sbaglio o ora cercano un difensore? Bugia gravissima. Lui aveva detto a Thiago Silva che non stavano cercando un difensore, ma un attaccante.

Cassano rivela un retroscena di mercato riguardante Thiago Silva, che avrebbe voluto tornare al Milan per chiudere un ciclo.

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha commentato durante la trasmissione 'Viva el Fútbol' su Twitch il presunto tentativo di Thiago Silva di tornare al club.

