Cassano | Thiago Silva voleva tornare al Milan Allegri non l’ha voluto | è un’altra delle sue giocate

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha commentato durante la trasmissione 'Viva el Fútbol' su Twitch il presunto tentativo di Thiago Silva di tornare al club. Secondo Cassano, la possibile operazione sarebbe stata ostacolata da Massimiliano Allegri, che avrebbe deciso di non volerlo riaccogliere. La vicenda evidenzia le dinamiche tra giocatori e allenatori nel mercato e nelle scelte di rosa del club.

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, nel corso dell'ultima puntata di 'Viva el Fútbol' su 'Twitch' ha parlato del mancato ritorno di Thiago Silva al Milan: 'colpa' di Massimiliano Allegri secondo le sue informazioni. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

