Milan Buffon contro Cassano | Allegri miglior allenatore possibile per i rossoneri Ha riportato l’ordine

Ai microfoni di 'Viva el Futbol', Buffon ha parlato dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, scontrandosi con Antonio Cassano, critico nei confronti di quello che, secondo l'ex portiere azzurro, è il miglior tecnico possibile per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Buffon contro Cassano: “Allegri miglior allenatore possibile per i rossoneri. Ha riportato l’ordine”

