Milan Buffon contro Cassano | Allegri miglior allenatore possibile per i rossoneri Ha riportato l’ordine

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di 'Viva el Futbol', Buffon ha parlato dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, scontrandosi con Antonio Cassano, critico nei confronti di quello che, secondo l'ex portiere azzurro, è il miglior tecnico possibile per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Buffon risponde a Cassano: "Tu hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan" - Gianluigi Buffon, direttore generale della Nazionale Italiana, si è così espresso a Viva el Futbol su Massimiliano Allegri: "Perché a lui ha avuto più ... Da milannews.it

