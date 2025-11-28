Favori e giustizia il giudice Errede | Pure illazioni contro di me Il tempo mi darà ragione

Lecceprima.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCEPOTENZA - “Pure illazioni contro di me. Il tempo mi darà ragione”, continua a difendersi con le unghie e con i denti il giudice Pietro Errede, ritenuto personaggio chiave di una serie di scambi di favori illeciti con avvocati e professionisti nel tribunale civile di Lecce.Il commento arriva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

