Favori e giustizia il giudice Errede | Pure illazioni contro di me Il tempo mi darà ragione
LECCEPOTENZA - “Pure illazioni contro di me. Il tempo mi darà ragione”, continua a difendersi con le unghie e con i denti il giudice Pietro Errede, ritenuto personaggio chiave di una serie di scambi di favori illeciti con avvocati e professionisti nel tribunale civile di Lecce.Il commento arriva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cronache Social. . INAUGURATO CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA A Matera la presentazione della struttura che avvia programmi finalizzati a favorire il dialogo e riparare l’offesa - facebook.com Vai su Facebook
"Mi spenderò per il sì": clamoroso #AntonioDiPietro, si schiera a favore della maggioranza sulla riforma della giustizia in vista del referendum Vai su X
Favori e giustizia, chiesti tre anni per il giudice Silvestrini. Evangelista da imputato a vittima - Il pm ha riqualificato l’episodio sulla casa all’asta da corruzione in concorso a tentata concussione, invocando l’a ... Lo riporta lecceprima.it
Processo “Favori&Giustizia”: chiesti 3 anni di carcere per giudice in pensione Silvestrini - Questa la richiesta di condanna invocata dal pubblico ministero della procura di Potenza, Vincenzo Montemurro, nel processo ... Riporta corrieresalentino.it
«Che scemo»: Errede sporge querela per l'insulto su Facebook - Diffamazione su Facebook: il magistrato Pietro Errede, coinvolto in un procedimento su favori e giustizia al Tribunale fallimentare di Lecce e nel caso specifico accusato di aver presentato un ... Lo riporta quotidianodipuglia.it