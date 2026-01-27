La Corte penale internazionale ha deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati per mancata cooperazione, segnando un importante passaggio nel caso Almasri. La decisione, presa a maggioranza dai giudici della Camera preliminare, evidenzia le responsabilità del nostro Paese nel rispetto degli obblighi internazionali. Questo episodio sottolinea la complessità delle relazioni tra Italia e istituzioni internazionali e il rispetto delle normative dello Statuto di Roma.

Nuovo passaggio delicato sul piano internazionale per l’Italia nel caso Almasri. Con una decisione presa a magioranza, i tre giudici della Camera preliminare della Corte penale internazionale (Cpi) hanno deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati, l’organo legislativo e di controllo gestionale della Corte composto dai rappresentanti degli Stati che hanno ratificato o aderito allo Statuto di Roma, per il mancato rispetto degli obblighi di cooperazione con la Cpi. Al centro della vicenda c’è il generale libico Osama Njeem Almasri, accusato di crimini contro l’umanità e arrestato a Torino il 19 gennaio dello scorso anno, ma scarcerato due giorni dopo e rimpatriato di fretta e furia in Libia a bordo di un aereo di Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, l’Italia deferita all’Assemblea degli Stati della Cpi

L'Italia è stata deferita all'Assemblea degli Stati della Corte penale internazionale a causa del mancato rispetto di una richiesta di cooperazione nel caso Almasri.

L'Italia si trova sotto esame internazionale a seguito del caso Almasri, che coinvolge la vicenda di Osama Njeem Almasri.

