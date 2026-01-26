Caso Almasri Italia deferita all’Assemblea degli Stati della Cpi

L’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati della Corte penale internazionale a causa del mancato rispetto di una richiesta di cooperazione nel caso Almasri. La decisione evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e sottolinea l’importanza del rispetto delle procedure internazionali. La questione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle relazioni tra l’Italia e la Corte penale internazionale.

L’ Italia è stata deferita all’ Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale per “il mancato rispetto di una richiesta di cooperazione” in relazione al caso Almasri. La decisione è stata presa a maggioranza dai giudici della Camera preliminare della Cpi. Nei documenti visionati da LaPresse si ripercorre la cronistoria del procedimento ricordando che il 17 ottobre 2025 la Camera ha emesso la decisione con la quale ha stabilito che “l’Italia non ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dello Statuto e tale inadempimento ha impedito alla Corte di esercitare le sue funzioni e i suoi poteri”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Corte penale internazionale ha deciso di deferire l'Italia all'Assemblea degli Stati parte, evidenziando una presunta violazione degli obblighi internazionali nel caso Almasri.

