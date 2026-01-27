Caso Almasri la Cpi deferisce l’Italia FI | Giudici sempre inutili da compatire

L’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, relativa al caso Almasri. La decisione riflette le preoccupazioni sulla gestione giudiziaria e il ruolo dei giudici italiani in questa vicenda. La questione evidenzia l’importanza di un sistema giudiziario trasparente e conforme agli standard internazionali, in un contesto di crescente attenzione sulla giustizia penale internazionale.

L’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale per il caso Almasri. La decisione è stata presa a maggioranza dai giudici della Camera preliminare della Cpi. In particolare le toghe dell’Aja contestano all’Italia il mancato rispetto dei propri obblighi internazionali per non aver proceduto alla richiesta di arresto e consegna del generale libico accusato di crimini contro l’umanità. Almasri, infatti, arrestato a Torino il 19 gennaio dello scorso anno e dopo due giorni era stato scarcerato per un cavillo procedurale e rimpatriato in Libia a bordo di un aereo di Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Corte penale internazionale ha deferito l’Italia all’assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma.

L’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati della Corte penale internazionale a causa del mancato rispetto di una richiesta di cooperazione nel caso Almasri.

