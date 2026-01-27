Almasri la Cpi deferisce l’Italia

La Corte penale internazionale ha deferito l’Italia all’assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma. La decisione riguarda questioni di cooperazione tra il nostro Paese e il tribunale dell’Aja, evidenziando un passo importante nel contesto della giustizia internazionale. La comunicazione ufficiale si inserisce nel quadro delle procedure legali e delle responsabilità delle nazioni coinvolte nel sistema di giustizia globale.

Il caso I giudici della camera preliminare della Corte penale internazionale hanno deferito l'Italia all'assemblea degli stati parte dello Statuto di Roma, quello che regola proprio la cooperazione con il tribunale dell'Aja.

