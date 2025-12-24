Nel 2025, i musei civici di Ascoli registrano un aumento dei visitatori rispetto al periodo pre-Covid, passando da circa 15.000 a oltre 25.000 ingressi. Questo incremento testimonia il rinnovato interesse per il patrimonio culturale locale e rafforza il ruolo dei musei come elementi fondamentali della vita culturale della città.

Il 2025 si conferma un anno d’oro per i musei civici di Ascoli, che registrano un vero e proprio boom di visitatori e si affermano sempre più come uno dei principali poli culturali della città. I numeri parlano chiaro e raccontano una crescita costante che premia una strategia fatta di qualità, programmazione e apertura al pubblico. Dopo il brusco stop imposto dalla pandemia, il sistema museale cittadino ha saputo rialzarsi con determinazione, tornando a intercettare l’interesse di cittadini, turisti e appassionati d’arte provenienti non solo dal territorio provinciale ma da tutta la regione e oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom per i musei civici. Dai 15mila ingressi pre covid ai 25mila biglietti del 2025

